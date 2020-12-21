Разумков подписал закон о госбюджете-2021

Документ отправлен на подпись президенту.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о государственном бюджете на 2021 год. Документ теперь отправлен на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения – 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн", – говорится в сообщении.

На борьбу с пандемией заложено 19,4 млрд грн. В частности, на такие цели:

программа медицинских гарантий – 15,8 млрд грн;

закупка вакцин – 2,6 млрд грн.

Также планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Предусмотрено увеличение прожиточного минимума:

с 1 января – до 2 189 грн;

с 1 июля – до 2 294 грн;

с 1 декабря – 2 393 грн.

Запланировано повышение минимальной заработной платы

с 1 января – до 6 тыс. грн;

с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн.

Ожидаемый дефицит бюджета по отношению к ВВП снизили с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что принятие госбюджета-2021 является одним из главных условий возобновления кредитования Украины со стороны МВФ.

15 декабря Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За документ проголосовали 289 нардепов.