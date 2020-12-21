В Киеве пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи, есть пострадавшие

Из-за агрессивного пациента пострадали две женщины-медика.

В воскресенье вечером, 20 декабря, в Киеве на бригаду экстренной медицинской помощи было совершено нападение.

Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

Отмечается, что нападение было совершено во время выполнения вызова. В итоге пострадали две женщины-медика: 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра.

"Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их – силой вытолкал фельдшера из машины и толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая – закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", – сказано в сообщении.

На место инцидента вызывали полицию, были составлены соответствующие акты.

"Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей. Существующее законодательство не позволяет это сделать", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Черкассах 17-летний юноша напал на медиков скорой помощи, отказавших ему в госпитализации.