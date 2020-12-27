Две недели равноправия. В Украине отцы получат право уйти в декрет

Депутаты Верховной Рады предлагают увеличить участие украинских мужчин в уходе за новорождёнными детьми за счёт короткого декретного отпуска.

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №3695, предлагающий обеспечить равные возможности ухода за ребёнком для матери и отца. Документу предстоит пройти второе чтение, поэтому в тексте возможны доработки.

Сейчас проект предлагает несколько нововведений. Оба родителя будут иметь равные права на декретный отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. При рождении ребёнка 14-дневный отпуск может быть предоставлен отцу независимо от того, зарегистрирован брак или нет. Если же мать или отец растят дитя в одиночку, право на отпуск получают бабушка, дедушка либо другой совершеннолетний родственник ребёнка, который фактически за ним ухаживает.

Законопроект также гарантирует равное право на дополнительный отпуск для матерей и отцов, чьи дети, в том числе совершеннолетние, с детства имеют инвалидность подгруппы А I группы. Также отцы-одиночки (или в случае длительного лечения матери) смогут рассчитывать на сокращение рабочего дня, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста. На такую же льготу получат право люди, воспитывающие ребёнка с инвалидностью.

Три процента мужчин

«Отцы наравне с матерями должны принимать активное участие в уходе за ребёнком, в том числе иметь право на отпуск по уходу за ним при рождении. Это нормальная европейская практика, — объясняет Фокусу Алексей Жмеренецкий, один из инициаторов законопроекта, депутат партии «Слуга народа». — Сегодня в Украине на уровне Конституции предусмотрен принцип равенства женщин и мужчин в трудовых и брачно-семейных отношениях. Однако в жизни всё иначе. Из-за стереотипов о роли и социальном назначении женщин и мужчин, из-за преду­беждения работодателей, которые не создают надлежащих условий для совмещения профессиональной и семейной жизни, мужчины редко могут воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребёнком».

Отпуском при рождении ребёнка про­дол­житель­ностью до 14 календар­ных дней смогут вос­поль­зоваться как отцы, так и другие родственники

По словам нардепа, в Украине максимум 3% мужчин пользуются правом уйти в декретный отпуск. Законопроект разработан, чтобы обеспечить равные возможности матери и отцу по уходу за ребёнком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями. «Мы также устраняем законодательные пробелы технического характера, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребёнком. И пытаемся создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине», — отмечает Алексей Жмеренецкий и тут же подчёркивает, что выражение «декретный отпуск для мужчин» здесь звучит не совсем корректно. В первую очередь потому, что отпуском при рождении ребёнка продолжительностью до 14 календарных дней смогут воспользоваться как отцы, так и другие родственники. Кроме того, этот отпуск будут оплачивать работодатели, в то время как сейчас отпуск по уходу за ребёнком является неоплачиваемым, существует лишь материальная помощь на ребёнка и оплачиваемый отпуск по беременности и родам для женщин.

Подходящие условия

Согласно отчёту Детского фонда UNICEF за 2019 год, в 40 странах новоиспечённые мамы имеют право на оплачиваемый декретный отпуск. В 26 странах предлагаются разные форматы такого отпуска и для отцов. Обычно мужские отпуска короче, так как женщины могут не работать ещё и в связи с беременностью и родами.

В 16 странах мужчины сохраняют значительную часть заработка на время декретного отпуска. Японские мужчины имеют право на 52 недели отпуска и первые полгода получают 67% от суммы заработка, после могут рассчитывать на половину зарплаты. В Южной Корее отпуск продолжается 53 недели, в первые три месяца выплачиваются по 80% зарплаты, после — по 50%. Однако в этих странах не особо пользуются таким правом: в Японии — 5% мужчин, в Южной Корее — 17%. В разы выше эти показатели в Швеции.

Из-за стереотипов, из-за предубеждения работодателей мужчины редко могут воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребёнком

Согласно данным Фонда социального страхования Швеции, по результатам 2019 года на мужчин приходилось 46% всех ушедших в декрет. Это неудивительно, если учесть предлагаемые им условия. Один из родителей может взять отпуск по уходу за ребёнком продолжительностью до 480 дней, из которых 90 дней предназначены строго для каждого, то есть передать свой отпуск другому родителю нельзя. В первые три месяца сохраняется 78% заработка. Как правило, шведские отцы предпочитают уходить в декрет сразу после рождения малыша, позволяя тем самым матерям восстановиться после родов.

В Украине же безусловное право на отпуск по уходу за ребенком имеет только мама. Отец может уйти в декрет, только если мать выходит на работу до того, как малышу исполнится три года.

Работнику навстречу

Дарья Касьянова, программный директор международной благотворительной организации «СОС Дитячі містечка Україна», считает инициативу депутатов правильной. «В Европе эта норма работает. 14 дней мало, конечно, но для адаптации и поддержки женщины в первые самые непростые и счастливые моменты — это хорошо. Правда, некоторые украинские работодатели будут игнорировать такую норму, но это вопрос времени», — говорит Касьянова. Юрий Кашпур, директор центра «Город счастливый детей», тоже сомневается в том, что работодатели будут соблюдать требования будущего закона.

Важно

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Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта rоbota.ua, не думает, что это станет массовым явлением. «Есть прогрессивные работодатели, которым всё равно, кого отправлять в декрет — мужчину или женщину. Тем более если учесть, что речь идёт даже не о декрете, а о двухнедельном отпуске по уходу за ребёнком. Это не то, что разоряет работодателя. Другое дело, если бы это был полноценный декретный отпуск с необходимостью сохранения зарплаты сотруднику, — уверена Пашкина. — Нам надо преодолевать предубеждения о том, что лишь женщине доступен декрет. У нас недавно было исследование, которое показало, что даже молодёжь придерживается мнения о том, что удел женщины — это дети, кухня и уход за собой, а остальное для неё не так важно. От этого пора уходить».

Швеции понадобилось 20 лет на то, чтобы принять мужской декрет. По мнению эксперта, если в Украине такая норма не будет сопровождаться мощным пиаром и поддержкой государства, то ничего путного из этой инициативы не выйдет.