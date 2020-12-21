В Запорожье охотники за металлом пилят недостроенные мосты (фото)

Прохожий заметил, как двое мужчин "режут" мост, и вызвал полицию

Двое жителей Запорожья были задержаны нарядом патрульной полиции около строительной площадки на Прибрежной автомагистрали, а в багажниках их машин обнаружены срезанные с недостроенного моста металлические конструкции, сообщили в Патрульной полиции области.

Вызов о подозрительных гражданах у моста поступил в дежурную часть полиции от бдительного прохожего.

Когда прибывшие на вызов правоохранители открыли багажники автомобилей Славуты и Ford, где лежали куски металлолома, то владельцы транспортных средств не смогли объяснить происхождение груза. В свою очередь очевидец показал полицейским, где именно были срезаны конструкции, заявив, что видел этих двоих за совершением противоправного поступка.

Фото: Патрульная полиция Запорожской области

Патрульные вызвали на место происшествия следственную группу Вознесеновского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Если причастность мужчин к краже металла с недостроенного моста подтвердится, им грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Фото: Патрульная полиция Запорожской области

Запорожский мост — это 9-километровая магистраль, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. 13 декабря 2020 года в Запорожье провели испытания прочности первого моста — от района Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одну сторону.

Кражи на недостроенных мостах в Запорожье – явление с длинной историей. Так, еще в 2014 году злоумышленники летом украли на одном из них 15 метров барьерного ограждения и порядка семи специальных опор. Весной уже с другого объекта были похищены крышки электростолбов, писал портал "Завжди Новини".

В 2016 году неизвестные вырезали железные балки с моста, который находится на автодороге О080720 возле поселка Балабино в Запорожской области. Из-за действий вандалов пришлось ограничивать движение, поскольку проезд там стал небезопасным, сообщал "Репортер".

Напомним, в Запорожье восстановили поврежденный вандалами "Памятник родителям". Это уже третий случай вандализма, который был зафиксирован в отношении данного памятника. Первые два раза злоумышленники похищали собачку, которая находилась у ног пожилой пары — небольшого пуделя. А в третий раз повредили скульптуру мужчины — отбили часть ноги.