В Запорожье охотники за металлом пилят недостроенные мосты (фото)
Прохожий заметил, как двое мужчин "режут" мост, и вызвал полицию
Двое жителей Запорожья были задержаны нарядом патрульной полиции около строительной площадки на Прибрежной автомагистрали, а в багажниках их машин обнаружены срезанные с недостроенного моста металлические конструкции, сообщили в Патрульной полиции области.
Вызов о подозрительных гражданах у моста поступил в дежурную часть полиции от бдительного прохожего.
Когда прибывшие на вызов правоохранители открыли багажники автомобилей Славуты и Ford, где лежали куски металлолома, то владельцы транспортных средств не смогли объяснить происхождение груза. В свою очередь очевидец показал полицейским, где именно были срезаны конструкции, заявив, что видел этих двоих за совершением противоправного поступка.
Патрульные вызвали на место происшествия следственную группу Вознесеновского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Если причастность мужчин к краже металла с недостроенного моста подтвердится, им грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.
Запорожский мост — это 9-километровая магистраль, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. 13 декабря 2020 года в Запорожье провели испытания прочности первого моста — от района Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одну сторону.
Кражи на недостроенных мостах в Запорожье – явление с длинной историей. Так, еще в 2014 году злоумышленники летом украли на одном из них 15 метров барьерного ограждения и порядка семи специальных опор. Весной уже с другого объекта были похищены крышки электростолбов, писал портал "Завжди Новини".
В 2016 году неизвестные вырезали железные балки с моста, который находится на автодороге О080720 возле поселка Балабино в Запорожской области. Из-за действий вандалов пришлось ограничивать движение, поскольку проезд там стал небезопасным, сообщал "Репортер".
Напомним, в Запорожье восстановили поврежденный вандалами "Памятник родителям". Это уже третий случай вандализма, который был зафиксирован в отношении данного памятника. Первые два раза злоумышленники похищали собачку, которая находилась у ног пожилой пары — небольшого пуделя. А в третий раз повредили скульптуру мужчины — отбили часть ноги.