Самолет с телом Геннадия Кернеса вылетел из Германии

Ожидается, что в Харьков самолет прибудет около 19.30

Из Берлина вылетел самолет с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает сервис Flightradar24, пишет Newsroom.

Чартерный самолет взлетел в 17.04 по киевскому времени. Тело Кернеса на похороны доставляет самолет Bombardier Challenger 850, которым владеет компания AirX со штаб-квартирой на Мальте. Самолет вмещает 13 пассажиров и развивает крейсерскую скорость в 850 километров. В Харькове борт ориентировочно должен быть в 19.30.

Напомним, Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, собираются дать звание почетного гражданина. Кроме того, в честь Кернеса назовут один из проспектов и поставят памятник. По мнению секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, Кернес сделал такой вклад в развитие в города, которого не делал ни один мэр, поэтому достоин увековечения. Этот вопрос вынесен на повестку дня для депутатов горсовета.

"Я выступил с инициативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича. Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро — мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций", — заявил Терехов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике Шарите 17 декабря 2020 года после осложнений от коронавируса.

Уже известно, что его будут хоронить 23 декабря. В 7.00 начнется отпевание в Благовещенском соборе. Продлится церемония 40 минут. Далее гроб доставят в Оперный театр, где с 9.00 до 13.00 все желающие смогут проститься с Геннадием Кернесом.

[ + – ] Благовещенский собор в Харькове

Похороны состоятся на 2-м кладбище в 13.30.