Почему мы любим хот-доги?

Впервые украинцы о хот-догах узнали в начале 90-х из американских фильмов, а следом, инициативные предприниматели подхватили интерес к блюду, открывая первые киоски и лавки с заокеанским блюдом. Для наших соотечественников оно было в новинку, что сыграло на руку популярности хот-догов. С тех пор они прочно заняли весомое место среди украинского фаст-фуда, потеснив с пьедестала ранее вездесущие беляши с пирожками.

Сегодня хот-доги можно встретить повсеместно: от уличных лавок и АЗС до дорогих ресторанов и франшиз стрит-фуда. Спрос на "горячих собак" не угасает, а значит растет и предложение. К примеру, поговаривают, что в скором времени мы сможем побаловать вкусовые рецепторы настоящим "вкусом Нью-Йорка" — легендарными американскими хот-догами Nathanʼs Famous, истории которых уже более века.

О любви к хот-догам мы расспросили представителей индустрии и по совместительству настоящих гурманов:

Михаил Золотарь — Владелец компаний Sky group

"Люди любят стрит-фуд, так как сейчас время имеет очень большую цену, а стрит-фуд — это быстро, сытно и вкусно. Американский стрит-фуд, как по мне, занимает лидирующую позицию в Украине. Люди любят хот-доги и бургеры и привито это ещё с детства американскими фильмами.

Для меня в хот-доге на первом месте булка, а уже потом сосиска. Впервые хот дог я попробовал в заведении своего отца — это был классический хот-дог 90-х. Булка, бумажная сосиска, корейская морковка, соленый огурец, кетчуп, майонез и горчица. Это было очень вкусно и явно очень вредно, но как же хотелось ещё и ещё.

Конечно, хот-доги невозможно не любить, к тому же сейчас, когда кругом столько разнообразия. Главное не злоупотреблять."

Виктор Титов — Совладелец ресторана украинской кухни "U", основатель Ассоциации Шеф Поваров Юга Украины, судья Национальной Ресторанной Премии "Соль"

"Я шеф-повар и раньше считал, что блюдо должно быть сложным и интересным. Но чем больше работал и путешествовал, тем больше убеждался, что не всегда есть время для того, чтобы остановиться на обед. Мир сильно ускоряется, и быстрая еда стала стремительно набирать обороты. В компании, где я работаю, один из форматов, который мы развиваем — это азиатский стрит-фуд. Помимо азиатской еды сейчас очень популярны хот-доги и с каждым годом их качество только растёт. Становится круче булка, вкуснее сосиска и так с каждым компонентом. Когда путешествую на машине, я и сам покупаю хот доги, правда, чаще это происходит на заправке"

Валентина Бахтий – Директор по маркетингу Figaro Family Group

"Еще буквально 6-7 лет назад отношение к хот-догам было весьма скептическим. Люди с достатком отдавали предпочтение дорогим ресторанам, пафосному интерьеру и вычурной сервировке. Сейчас же в тренде успеть все – семья, работа, друзья, спорт, посещение тренингов, выставок и мастер-классов. Для пафоса не осталось места, а в приоритете стоит польза, удовольствие и экономия времени. Это коснулось и еды – она должна приносить удовольствие, давать энергию, но не отвлекать и не задерживать. Этим объясняется появление в меню ресторанов и кафе всевозможных бургеров и хот-догов. Их охотно заказывают руководители, топ-менеджеры, люди с достатком выше среднего. Сегодня никого не удивить "пит-стопом" на заправке чтобы вкусно перекусить, а не только заправить бак. Несмотря на массовое увлечение здоровым образом жизни, любителей качественного и безопасного фастфуда не становится меньше.

По информации из источников, заслуживающих доверия, в скором времени на украинский рынок выйдут легендарные Nathan’s Famous с их фирменными топпингами. Уверена, это здорово! Не секрет, что одна из визитных карточек Нью-Йорка — это хот-дог. Вкусный, сытный и, что важно, быстрый перекус популярен среди студентов, туристов и самых успешных бизнесменов. Большие вкусные порции, сосиска из высококачественной говядины или свинины, возможность сочетать разные ингредиенты – это действительно вкусное удовольствие, экономящее время. Будем надеяться, что уже совсем скоро в Украине появится отличная возможность попробовать легендарные хот-доги, не отправляясь в дальнее путешествие, что особенно актуально в условиях карантина. Не исключено, что это станет новым модным увлечением – утолять голод таким же хот-догом, которыми сама Элеонора Рузвельт угощала монарших особ Великобритании во время их официального визита в США. Посмотрим!"

Как видим, уличная еда и хот-доги не первый год представлены в Украине и продолжают развиваться, принимая на своем рынке именитые зарубежные бренды (все те же Nathanʼs Famous, к примеру), а это значит, что наши соотечественники хорошо знают свои вкусы и цену времени.