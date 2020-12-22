Погода в Украине: Атмосферные фронты принесут мокрый снег и дожди (карта)

23 декабря осадки вероятны в западных и северных областях, а также в части юга и центра.

В среду, 23 декабря, атмосферные фронты принесут в Украину снег, налипание мокрого снега и дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, уже завтра осадки вероятны в западных и северных областях, а также в части юга и центра.

До восточной части, а также до Днепропетровщины, Полтавщины, Запорожья и Крыма, фронты не дойдут, там без существенных осадков.

Температура воздуха в среду ожидается на западе днем +3…7°С, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, -1…4°С. Ночью на востоке -5…9°С. В большинстве областей в течение дня потеплеет до +2…-2°С. Порывистый ветер.

В столице 23 декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже будет переходить в мокрый и, возможно, дождь. Температура воздуха в Киеве ночью -1…4°С, завтра днем потеплеет до 0°С.

По данным Укргидрометцентра, на католическое Рождество, 25 декабря, в северных и восточных областях, а также в Киеве ожидается мокрый снег, на остальной территории Украины – дожди.

На западе страны будет дождливо во всех областях. Температура воздуха днем составит от +1 до +5°С и днем, и ночью.

В восточных областях будет мокрый снег, а температура воздуха составит от -1 до +3°С днем и -6..-2°С ночью.

Дождь со снегом ожидается и в северном регионе. Там температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°С днем и от 0 до +2°С ночью.

На юге страны будет дождливо. Температура воздуха днем составит от +7 до +9°С, а ночью от +3 до +5°С.

Отметим, ранее синоптик рассказал, будет ли снег на Новый год.