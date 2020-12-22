Суд по делу Штепы не состоялся: никто не явился на заседание

Харьковский суд в очередной раз перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска.

На заседание суда не явилась ни Штепа, ни ее защита, ни сторона обвинения, сообщает Укринформ.

В пресс-службе суда отмечают, что заседание было согласовано заранее, все стороны были уведомлены.

Один из трех адвокатов Нели Штепы – Александр Тананакин объяснил, что все адвокаты заняты в других судебных процессах.

"Кстати, в судебных процессах такой категории, как дело Штепы, обязательно предусмотрено только участие представителей защиты. К тому же, Штепа продолжает болеть", — отметил Тананакин.

Заседание перенесли на 20 января 2021 года, время планируемого заседания не уточняется.

7 декабря заседание не состоялось из-за коронавируса у Штепы.

24 ноября Орджоникидзевский районный суд Харькова в режиме видеосвязи смог допросить одного из свидетелей по делу Штепы.

Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей и создании террористической группы или органа. Экс-мэру до сих пор не назначали меры пресечения. Прокуроры запрашивают домашний арест.

С октября 2019 года дело начал рассматривать Харьковский райсуд. Это уже 11-й коллегия судей, которые рассматривают дело заново.

Напомним, что Штепа прошла в горсовет Славянска от "Партии мира и развития". Партия приняла решение ее выгнать.