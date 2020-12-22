Минцифры запустили сайт про украинский IT-сектор 360 Tech Ecosystem Overview

На портале можно найти информацию про компании, людей, инвесторов и в целом всю технологическую экосистему Украины.

Задача проекта – собрать самую полную базу команд и продуктов, которые создаются украинцами, сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что украинский IT-рынок имеет ряд преимуществ и большой потенциал. Сейчас в Украине по разным данным от 3 до 5 тысяч IT-компаний.

На сайте можно узнать нынешнее развитие ІТ-компаний, информацию об основателях и руководящих компанией людей.

"Диджитализация и развитие ІТ-сферы – одно из приоритетных заданий нашего Министерства. Ми поставили перед собой цель за три года увеличить долю ВВП IT-сектора в два раза, до 10%. Сегодня мы запустили платформу 360 Tech Ecosystem Overview, которая открывает новые возможности для рынка и позволит эффективней взаимодействовать и развиваться всем участникам технологической экосистемы", – заявил замминистра Минцифры по вопросам развития ІТ Александр Борняков.

Платформа создана по инициативе Минцифры, Интернет-ассоциации Украины и Ukrainian Bridge. На сайте объединены многие базы других компаний.

Технологическим партнером стала компания GigaCloud и Sannacode.

Создатели отмечают, что к апрелю 2021 сайт будет полностью наполнен.

Напомним, что Минцифры подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией киберспорта.

Также было объявлено багбаунти для приложения "Дія" с призовым фондом в 1 млн гривен.