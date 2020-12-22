В Украине появится сайт о преступлениях в Крыму и на Донбассе

Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность и объективность.

В Украине будет создан сайт с материалами о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Соответствующий меморандум подписали Офис генпрокурора, Представительство президента в АР Крым и Украинский институт национальной памяти.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

По словам представителя президента в АР Крым Антона Кориневича, украинцы имеют право знать правду о событиях оккупации украинских территорий.

"Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы", – говорится в сообщении.

Как отметил глава УИНП Антон Дробович, сначала на портале опубликуют 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика. На нем будет работать система поиска по лицам, местам и по времени.

Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность и объективность.

В основу портала будут положены результаты работы Офиса генпрокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, правоохранительные органы расследуют более 20 000 преступлений на оккупированной территории, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

Отметим, недавно вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.