Украинская сторона уже работает по плану "Б" по Донбассу, – Резников

Алексей Резников считает, что прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне глав стран.

Украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его мнению, план "Б" по Донбассу – это ярлык, условная вещь.

"Мы уже сегодня работаем по плану "Б" – когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было в течение 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы", – отметил Резников.

При этом он подчеркнул, что опыт Нагорного Карабаха говорит о том, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут растянуть ситуацию на десятки лет и это грозит горячей фазой.

"Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука, – ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров – Германии, Франции, Украины и России", – добавил Резников.

Он отметил, что Украина должна делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, независимо от того, когда закончится оккупация.

Кроме того, по его мнению, в России сейчас нет политического решения двигаться дальше, они любыми способами тормозят ход переговоров по Донбассу.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что у Украины пока нет оснований для перехода к плану "Б", так как Россия все еще остается в нормандском процессе.