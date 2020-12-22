Во время протестов в центре Киеве произошла попытка захвата здания

Задержаны шесть человек, принимавших участие в противостоянии с полицией и частной службой охраны. Госпитализирован полицейский.

Днем во вторник, 22 декабря, группа неизвестных людей попыталась захватить помещение в центре Киева, на улице Пушкинской 27а.

Как сообщила Нацполиция вечером 22 декабря: "Сегодня около 14:00 в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской".

"Неустановленные особы в большом количестве начали распылять неизвестное вещество. Очень стало тяжело дышать внутри помещения. После этого были взрывы, я не знаю, что это была за взрывчатка. После этого, эти люди, сначала с центрального, а потом с тыльной стороны во дворе пытались силой проникнуть в помещение по адресу Пушкинская 27а", – рассказал репортеру канала "112" представитель собственника имущества, которое попытались захватить, адвокат Эдуард Клименко.

Захватчики, по словам Клименко, "препятствовали охранной фирме предоставлять услуги по данному адресу". Адвокат давал интервью на фоне центрального входа в здание, на видео можно заметить осколки камней перед главным входом.

Как сообщается в объявлении Нацполиции, после поступления звонка: "Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал работник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара".

"Полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия", – коротко доложили в отделе коммуникации полиции Киева. Личности задержанных не обнародуются.

Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. "При этом группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его", – подтвердили правоохранители.

По факту противоправных действий на улице Пушкинской открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса – "хулиганство", что наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что начиная с 13:00 во вторник в центре Киева, недалеко от места происшествия, проходили массовые протесты предпринимателей, недовольных введение карантинных ограничений и кассовых аппаратов.