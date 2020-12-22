Протестующие ФОПы заблокировали Дворец "Украина", где выступает "Вечерний квартал"
Организаторы акции включили песню из "Вечернего квартала" о трудной жизни людей в Украине, которую раньше пел сам Зеленский.
Частные предприниматели из разных областей Украины вечером во вторник, 22 декабря, проводят в центре Киева акцию протеста "SaveФОП".
Как передает "Укринформ", несколько сотен митингующих с флагами прошли от Верховной Рады к Офису президента, а затем отправились ко Дворцу "Украина", где в 19:00 начался концерт "Вечернего квартала". За несколько часов до этого предприниматели митинговали на Майдане Независимости, и часть ФОПов остается там.
Протестующие требуют разрешить физлицам работать во время грядущего локдауна с 8 по 24 января и не ограничивать их конституционное право на труд. Кроме того, участники демонстрации призывают отменить принятый недавно Верховной Радой закон об отсрочке введения кассовых аппаратов, вообще убрав это требование.
Как сообщает журналист "Klymenko Time" с места событий, участники акции против фискализации пришли к дворцу "Украина" в Киеве, "чтобы встретить друзей и бывших коллег Зеленского из "95 Квартала" и попросить их повлиять на президента". Часть протестующих пришла к заднему ходу в здание – по словам организаторов там может проходить сам Владимир Зеленский.
"В целом перформанс проходит спокойно, выступления есть, а стычек нет. Более того, многие ФОПы прямо сейчас уже возвращаются на Майдан. Людям, которые приходят на концерт, не мешают", – передает журналист Telegram-канала с места событий.
Почти на всем пути передвижения митингующих стоят правоохранители. Полиция усилила охрану в правительственном квартале.
"В связи с проведением массового мероприятия 22 декабря на некоторых улицах столицы будет временно ограничено движение транспортных средств. Планируемый маршрут: Майдан Незалежности – улица Крещатик – Бессарабская площадь – улица Круглоуниверситетская – улица Лютеранская – улица Шелковичная – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь – Майдан Незалежности", – сообщила в Telegram патрульная полиция Киева и опубликовала карту-схему перекрытия.
Под Офисом президента протестующие ФОПы включили песню студии "Квартал 95" в которой описывалась непростая судьба людей в Украине, которую также пел когда-то экс-участник коллектива юмористов Владимир Зеленский.
"На кадрах видео видно как многочисленная толпа людей стоит колонной у здания Офиса президента со стороны улицы Круглоуниверситетская с флагами. Колонну сопровождает внедорожник с установленной звуковой аппаратурой", – сообщает "Koma.news", публикуя видео с места:
"На кадрах видео видно как многочисленная толпа людей стоит колонной у здания Офиса президента со стороны улицы Круглоуниверситетская с флагами. Колонну сопровождает внедорожник с установленной звуковой аппаратурой", – сообщает "Koma.news".
Напомним, ранее предприниматели заявили, что их акция протеста объявляется бессрочной и теперь называется "налоговым Майданом".