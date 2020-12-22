Протестующие ФОПы заблокировали Дворец "Украина", где выступает "Вечерний квартал"

Организаторы акции включили песню из "Вечернего квартала" о трудной жизни людей в Украине, которую раньше пел сам Зеленский.

Частные предприниматели из разных областей Украины вечером во вторник, 22 декабря, проводят в центре Киева акцию протеста "SaveФОП".

Как передает "Укринформ", несколько сотен митингующих с флагами прошли от Верховной Рады к Офису президента, а затем отправились ко Дворцу "Украина", где в 19:00 начался концерт "Вечернего квартала". За несколько часов до этого предприниматели митинговали на Майдане Независимости, и часть ФОПов остается там.

Протестующие требуют разрешить физлицам работать во время грядущего локдауна с 8 по 24 января и не ограничивать их конституционное право на труд. Кроме того, участники демонстрации призывают отменить принятый недавно Верховной Радой закон об отсрочке введения кассовых аппаратов, вообще убрав это требование.

[ + – ]

Как сообщает журналист "Klymenko Time" с места событий, участники акции против фискализации пришли к дворцу "Украина" в Киеве, "чтобы встретить друзей и бывших коллег Зеленского из "95 Квартала" и попросить их повлиять на президента". Часть протестующих пришла к заднему ходу в здание – по словам организаторов там может проходить сам Владимир Зеленский.

"В целом перформанс проходит спокойно, выступления есть, а стычек нет. Более того, многие ФОПы прямо сейчас уже возвращаются на Майдан. Людям, которые приходят на концерт, не мешают", – передает журналист Telegram-канала с места событий.

[ + – ]

Почти на всем пути передвижения митингующих стоят правоохранители. Полиция усилила охрану в правительственном квартале.

"В связи с проведением массового мероприятия 22 декабря на некоторых улицах столицы будет временно ограничено движение транспортных средств. Планируемый маршрут: Майдан Незалежности – улица Крещатик – Бессарабская площадь – улица Круглоуниверситетская – улица Лютеранская – улица Шелковичная – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь – Майдан Незалежности", – сообщила в Telegram патрульная полиция Киева и опубликовала карту-схему перекрытия.

Под Офисом президента протестующие ФОПы включили песню студии "Квартал 95" в которой описывалась непростая судьба людей в Украине, которую также пел когда-то экс-участник коллектива юмористов Владимир Зеленский.

"На кадрах видео видно как многочисленная толпа людей стоит колонной у здания Офиса президента со стороны улицы Круглоуниверситетская с флагами. Колонну сопровождает внедорожник с установленной звуковой аппаратурой", – сообщает "Koma.news", публикуя видео с места:

[ + – ]

"На кадрах видео видно как многочисленная толпа людей стоит колонной у здания Офиса президента со стороны улицы Круглоуниверситетская с флагами. Колонну сопровождает внедорожник с установленной звуковой аппаратурой", – сообщает "Koma.news".

[ + – ]

Напомним, ранее предприниматели заявили, что их акция протеста объявляется бессрочной и теперь называется "налоговым Майданом".