ФОПы будут протестовать под Дворцом Украина, где пройдет концерт 95 квартала

Кроме того, протестующие пойдут под Офис президента, где будут требовать "недопущения необоснованных ограничений локдауна, что ограничивает право на труд".

Предприниматели из разных городов Украины вышли на Майдан Независимости в Киеве на бессрочную акцию, планируют пройти маршем к Офису президента и Дворцу Украины, где пройдет концерт "95 квартала". Об этом сообщает Hromadske.

Протестующие требуют разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января. Также они призывают создать комиссию с участием представителей движения "SaveФОП", чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.

Протестующие пойдут под Офис президента, где будут требовать "недопущения необоснованных ограничений локдауна, что ограничивает право на труд".

"После этого мы пойдем во Дворец Украина, где проходит концерт "Квартала-95". Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут", – сказал лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич.

Напомним, в центре Киева ограничивают движение транспорта из-за протестов. В полиции призвали автомобилистов планировать свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

На днях Фокус разбирался, перерастут ли протесты представителей мелкого бизнеса в новый Майдан, а также в том, как на сложившуюся "патовую" для обеих сторон конфликта ситуацию повлияет возможный локдаун в январе.