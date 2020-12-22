Протесты ФОПов: в центре Киева перекроют движение транспорта (схема)

Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 13:00.

Во вторник, 22 декабря, центре Киева ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия. Ориентировочное время начала его проведения с 13:00.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram-канале.

Запланированный маршрут: Майдан Независимости — улица Крещатик — Бессарабская площадь — улица Лютеранская — улица Шелковичная — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь — Майдан Независимости.

В полиции призвали автомобилистов планировать свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

Отметим, что готовится очередная акция протеста представителей движения SaveФОП.

На днях Фокус разбирался, перерастут ли протесты представителей мелкого бизнеса в новый Майдан, а также в том, как на сложившуюся "патовую" для обеих сторон конфликта ситуацию повлияет возможный локдаун в январе.