Суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за смерти бойца на Донбассе, - СМИ

По словам отца погибшего, президент запретил отправлять спецподразделение для спасения раненого бойца. В итоге тот умер от кровопотери.

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Сергея Журавля, отца погибшего на Донбассе в июле 2020 года военнослужащего Ярослава Журавля. Речь идет об открытии Государственным бюро расследований производства касательно верховного главнокомандующего вооруженными силами Украины Владимира Зеленского. Отец бойца обвиняет президента в бездействии, которое привело к смерти его сына. Об этом рассказывает "Радио Свобода".

По словам Сергея Журавля, сперва он обратился в ГБР и Офис генпрокурора с просьбами открыть производства, но от них он получил "отписки", после чего принял решение обратиться в Печерский и Шевченсковский райсуды.

"Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский — пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция", — рассказал отец погибшего бойца.

40-летний Ярослав Журавель был ранен возле поселка Зайцево Донецкой области 13 июля 2020 года. По словам отца, тогда президент, будучи главнокомандующим, запретил отправлять спецподразделение для спасения раненого. В результате боец потерял много крови и умер. Его тело боевики передали на украинскую сторону 21 июля, спустя 8 дней после ранения.

Штаб ООС информировал, что 13 июля российские наемники обстреляли группу военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ в районе Зайцево. Из-за этого один медик погиб, один из военнослужащих получил ранение, а еще один — боевое травмирование. По словам штаба ООС, боевики через ОБСЕ гарантировали "режим тишины" на время проведения поисковой операции.

"Радио Свобода" рассказывало, что их несколько дней не могли эвакуировать с поля боя. В штабе ООС 17 июля заявляли, что у них не получается договориться о соответствующей операции с представителями боевиков.

Напомним, 21 декабря в штабе ООС заявили, что за несколько дней до этого боевики на Донбассе взяли одного из украинских бойцов в плен.