Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного, - штаб ООС

В ООС заявляют, что боевики "пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины".

21 декабря 2020 года на странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook появилось сообщение, согласно которому боевики на Донбассе взяли одного из украинских бойцов в плен.

В ООС сообщили, что 17 декабря во время проверки личного состава одного из подразделений воинской части возле линии разграничения на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих. Его поиски результатов не дали.

На текущий момент в ООС установили, что пропавшего бойца взяли взяли в плен представители незаконных вооруженных формирований.

"Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины", — заявили в ООС.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Отметим, недавно украинская делегация в ТКГ сообщила, что украинский военный в состоянии алкогольного опьянения перешел на оккупированную территорию. Позже СМИ со ссылкой на результаты проведения судебно-медицинской экспертизы рассказали, что он был задушен.

Напомним, 5 ноября Украина представила свой "План совместных шагов" по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО.

Примечательно, что в Минских соглашениях проведение местных выборов на территории ОРДЛО указано, как предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Однако "формула Штайнмайера" меняет порядок имплементации Минска-2. Согласно ее процедуре, вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей

14 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета в парламенте заявил, что "формула Штайнмайера" не будет включена в законопроект о продлении действия "Закона об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса".

15 декабря парламент продлил действие этого закона на год, до 31 декабря 2021 года.