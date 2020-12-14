"Формулу Штайнмайера" не будут включать в закон об особом статусе Донбасса, – Разумков

Рада будет рассматривать продление уже действующего документа, без внесения каких-либо правок.

Так называемая "формула Штайнмайера" не будет включена в законопроект о продлении действия "Закона об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса", который намерены проголосовать во вторник, 15 декабря.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета в парламенте в понедельник. Трансляцию заседания вел YouTube-канал "RadaTVchannel".

В частности, отвечая на вопрос журналистки, не будет ли в последний момент в текст закона добавлена "формула Штайнмаера", Разумков заявил: "Нет. Ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, никто его менять не будет. Никаких дополнительных позиций в закон добавляться не будет".

По словам Разумкова, произошла пролонгации и не более, а единственное, что изменили в новой редакции закона – это даты его действия.

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Напомним, 18 сентября этого года первый замглавы украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина не будет вводить в конституцию особый статус Донбасса. В тот же день представитель Украины в политической подгруппе ТКГ нардеп Андрей Костин сообщил, что "формула Штайнмайера" будет включена в "Закон об особом статусе" для ОРДЛО.

Отменим, что в Минских соглашениях проведение местных выборов на территории ОРДЛО – указано, как предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Однако "формула Штайнмайера" меняет порядок имплементации Минска-2. Согласно ее процедуре, вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей.

На днях посол Германии в Украине Анка Фельдхузен подбила годовые итоги последних мирных переговоров по Донбассу на высшем уровне, и перечислила пункты Парижского саммита, которые удалось внедрить в жизнь.