"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом порядке местного самоуправления, — Костин

На данный момент ведутся переговоры для переработки некоторых статей закона, чтобы вместе с включенной в него формулой, работал без нарушения права.

Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в оккупированных боевиками районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин.

"Мы согласились, чтобы была включена "формула Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления", — сказал он.

При этом, он уточнил, что "далее идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены".

"Это необходимо для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. Об этом сейчас идет речь", — добавил нардеп.

Что такое формула Штайнмайера?

Идея тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, которые касаются урегулирования военного конфликта на Донбассе.

В частности, в минских соглашениях проведение местных выборов на оккупированной террритории значится предпоследним пунктом, после — только контроль над границами Донбасса, в части оккупированных территорий.

В свою очередь, предложенная "формула" предусматривает сначала проведение местных выборов в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после того, как ОБСЕ признает выборы демократичными, постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

1 октября 2019 года на встрече ТКГ украинская сторона подтвердила "формулу Штайнмайера". Президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что "формулу" имплементируют в новый закон об особом статусе Донбасса, который разработает Рада.

По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, участники ТКГ подтвердила "формулу Штайнмайера" письмами в его адрес. Под отдельным документом подписи не ставили.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и саммит "четверки" – "последняя честная попытка Украины идти путем выполнения Минских соглашений".

14 октября в Евросоюзе одобрили представленный главой МИД Вадимом Пристайко план по Донбассу и реформам.