Верховная Рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

В пояснительной записке сказано, что продление срока дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО

Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год — до 31 декабря 2021 года. За закон проголосовали 304 народных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление срока дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН.

Закон об "особом статусе" ОРДЛО парламент принял еще в сентябре 2014 года. Он предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А само голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.

Отметим, 5 ноября Украина представила свой "План совместных шагов" по Донбассу, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО.

Примечательно, что в Минских соглашениях проведение местных выборов на территории ОРДЛО указано, как предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Однако "формула Штайнмайера" меняет порядок имплементации Минска-2. Согласно ее процедуре, вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей

Напомним, 14 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета в парламенте заявил, что "формула Штайнмайера" не будет включена в законопроект о продлении действия "Закона об особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса".