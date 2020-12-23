В Конотопе учитель силой вывел школьницу с урока (видео)

Обе стороны обратились в полицию. Мать жалуется на избиение ребенка. Учитель – на унижение чести и достоинства.

В Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 силой вывел из класса ученицу. Видео конфликта попало в соцсети и вызвало бурное обсуждение, сообщила телекомпания СТС.

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Звук на видео появляется лишь на последних кадрах. "Пойдем разберемся", – говорит учитель. "Придет папа и разберемся", – отвечает ученица.

Объяснение учителя также появилось в соцсети. Он говорит, что ученица срывала урок, на замечания не реагировала.

Педагог попросил ее убрать телефон, но та отказалась. Попросил выйти из класса, на что получил ответ "тебе надо, ты и иди". Когда учитель попытался забрать у нее телефон, "она набросилась на меня, начала биться, опрокидывать стулья и парты, и мне пришлось взять ее за куртку и вытолкать ее из класса", – пояснил он.

Многие комментаторы поддерживают учителя, но сожалеют, что он не справился с ситуацией.

Заместитель директора школы признает, что коллега действовал непрофессионально, однако оправдывает его. Девушка перевелась в эту школу два года назад. Из-за проблемного поведения ученицы родителей уже просили перевести ее в другое место, но те отказались.

Обе стороны написали заявления в полицию. Мать девушки жалуется на избиение ребенка. Учитель – на унижение чести и достоинства. Открыто производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Управление образования Конотопского горсовета начало свое расследование.

Напомним, в январе этого года учитель физкультуры одной из киевских школ за плохое поведение накричал на ученика четвертого класса и отправил его в конец строя. Мальчик расплакался и пожаловался отцу. Вскоре учитель извинился, но этого оказалось мало. Отец мальчика явился в школу и избил педагога. У него многочисленные гематомы, надрыв легкого и сотрясение мозга.

Два год назад в одной из киевских школ восьмиклассника не устроила оценка, он сначала швырнул в учительницу стулом, а затем ударил несколько раз ножницами. В больницу попали оба.