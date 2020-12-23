В Госпотребслужбе рассказали, будут ли ограничивать доступ к главной елке в Киеве

Глава Госпотребслужбы считает, что на открытых локациях передача инфекции маловероятна.

Главную елку в центре столицы не будут закрывать для посещения киевлян и гостей города. Карантинные ограничения будут касаться лишь массового скопления людей в местах для развлечений.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Закрытие елки не стоит под угрозой, на открытых локациях передача инфекции очень мала. Поэтому сегодня рассматривается, прежде всего, вопрос массового скопления людей", – заявил Рубан.

Он также рассказал, как будет контролироваться скопление людей на Софиевской площади с учетом того, что на открытие елки в субботу, 19 декабря, пришли тысячи людей.

"На ярмарках есть организаторы, которые отвечают за соблюдение определенного режима, которые должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию. Если это не будет соблюдаться, к данным субъектам хозяйствования будут применяться меры… А что касается открытого пространства, прогулки в парке, возле елки в местах, где будет празднование, никаких приостановок не будет. Только возле мест для развлечений", – добавил Рубан.

Отметим, вечером в субботу, 19 декабря, в Киеве зажглись огни на главной новогодней елке, установленной на Софийской площади. На мероприятие пришли тысячи людей.