"Пока что – фальцет". Минобороны оконфузилось, опровергая слухи об отставке Тарана

В партии "Голос" заявили, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны якобы выразил недоверие министру обороны.

В Министерстве обороны Украины неоднозначно прокомментировали возможность отставки Андрея Тарана, опубликовав его комментарий в Facebook.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока – фальцет", – звучит цитата Тарана.

Такое сообщение пробыло на странице ведомства в соцсети около 30 минут, после чего почти чего изменили: слово "фальцет" заменили на "фальшстарт".

Через некоторое время, такое сообщение и вовсе исчезло со страницы Минобороны.

Как ранее сообщало агентство Интерфакс-Украина, депутат из фракция «Голос» Сергей Рахманин заявил, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны якобы выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану и направил соответствующее письмо президенту.

В то же время, глава комитета Александр Завитневич опроверг слова Рахманина. Он сказал, что во время последнего заседание комитета 16 декабря вопрос Тарана не поднимался.

"Да, у нас есть определенные замечания к деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке", – заявил Завитневич.

Как передает Укринформ, глава подкомитета Ирина Верещук также заявила, что комитет не выражал недоверие Тарану.

"Мы не голосовали в этом, и решение на этот счет нет. Мы только пришли к выводу, что надо обратиться с письмом к президенту по результатам отчета министра обороны", – сказала она.

В самом же Министерстве обороны, опровергли уход Тарана в отставку с помощью слов "фальцет" и "фальшстарт".

Отметим, по словам опрошенных Фокусом военных экспертов, за десять месяцев работы на посту министра Таран так и не проявил себя эффективным руководителем.