Зимние идеи: куда поехать на Новый год в Украине?

Карантин – не повод отказаться от праздиков. Фокус выяснил, как и где насыщенно провести новогодние каникулы в условиях карантина

На новогодние праздники всегда хочется волшебства. Особенно после всех не самых вдохновляющих событий уходящего года. Поэтому встретить 2021 год нужно так, чтобы весь негатив, связанный с пандемией коронавируса, остался в прошлом.

Вопрос лишь в том, куда поехать на Новый год. Ведь в связи с Covid-19 и карантином границы многих стран закрыты, поэтому от привычных зарубежных путешествий, например, в Альпы, к сожалению, придется отказаться. Но это не значит, что кроме как слушать бой курантов, сидя за столом с оливье и шампанским, вариантов нет. Можно организовать праздничное путешествие внутри страны, после которого останется масса приятных эмоций, фотографий и воспоминаний.

Фокус составил ТОП лучших мест, где провести Новый год в Украине, и выяснил, почему они так манят туристов.

Держим лыжню

Зимний туризм всегда ассоциируется с лыжами. Так что любителям свежего горного воздуха прямая дорога в Карпаты. Благо, недостатка лыжных курортов нет, и за последние несколько лет уровень их сервиса очень вырос. Впрочем, как и цены.

В самом популярном и раскрученном Буковеле стоимость жилья в новогодние праздники составляет в среднем 3-6 тыс. грн. в сутки. Например, за пять ночей на двоих в отеле «Альтаир» (здесь и далее указан период с 30 декабря 2020 года по 4 января 2021 года) придется заплатить чуть меньше 16 тыс. грн. Но это еще «по-божески». В гостинично-ресторанном комплексе «Гук» стоимость проживания составляет 20 тыс. грн., в отеле Podgore Spa & Resort – 27 тыс. грн., а в Radisson Blu Resort Bukovel прямо возле лыжных трасс – 80 тыс. грн. в сутки.

Если повезет, в эту цену будет включен завтрак. При этом, по данным системы бронирования Booking, более 90% отелей и апартаментов 22-го декабря в Буковеле уже было забронировано. Поэтому не исключено, что жилье придется искать где-то поблизости.

Ближайшие к курорту поселки – Яблоница, Татаров, Мыкулычин, Яремче. Там цены пониже, от 1,5-2 тыс. грн. в сутки или от 7,5-10 тыс. грн. на двоих за пять дней. Разумеется, дополнительно нужно будет потратиться на трансфер от места проживания до трасс. Такси до Буковеля на 4-5 человек стоит в этом зимнем сезоне 350-500 грн. в одну сторону (стоит учесть, что в праздничные дни тариф может быть выше).

Не забываем и о ski-pass (абонемент, который дает доступ на подъемник), который тоже стоит денег. На время праздников его цена составляет около 5 тыс. грн. на человека. То есть, около 10 тыс. грн. на двоих. Если понадобится лыжное снаряжение, то его можно взять в прокате за 600-800 грн. в день. В комплект входят лыжи, палки, шлем, куртка и штаны.

В Буковеле есть чем заняться и кроме лыж. Можно отправиться на экскурсию в этнопарк «Гуцул Ленд», который расскажет о быте коренных жителей Карпат, устроить прогулку на собачьих упряжках, прокатиться на снегоходе или попариться в бане, к слову, в точно такой же парились еще князья времен Киевской Руси.

Бескрайние просторы

Впрочем, Карпаты – это не только Буковель. Вполне достойная альтернатива – курорты Пилипец (25 км трасс) и Драгобрат (10 км трасс). Проживание обойдется в пределах 10-15 тыс. грн. за 5 ночей (на двоих). Хотя в «горячий» сезон найти жилье тоже непросто. В Драгобрате на новогодние праздники забронировано более 85% предложений, а в Пилипце недоступно 96% жилья.

А вот в близлежащих поселках, таких как Изки, Гуклывый, Ясыня, свободных отелей и апартаментов предостаточно, и за вполне вменяемые деньги. На пять дней можно снять номер от 6-8 тыс. грн. В усадьбе Grün Hof, которая построена на руинах настоящего военного бункера, цена проживания с 30 декабря по 4 января – всего 5 тыс. грн.

Но, конечно, не стоит забывать о том, что нужно будет потратиться на трансфер до горнолыжных трасс, это те же 400-500 грн., и потрястись где-то 10-12 км по не самым лучшим карпатским дорогам. Ski-pass в Драгобрате стоит 1,3 тыс. грн. за 50 подъемов, в Пилипце цена ski-pass — 280 грн. в сутки или 1,4 тыс. грн. за 5 дней на одного человека.

В карпатском регионе развлечения найдутся не только для поклонников лыж. В поселке Изки можно поселиться в отеле Eko resort Izki. Он находится в сердце горного массива, и оттуда открываются великолепные виды на первозданную природу Карпат. Это место — как раз для романтической встречи Нового года на живописной горе и для красивых фотографий, которыми можно потом смело хвастаться в соцсетях.

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Пребывание в Eko resort Izki стоит 7,7 тыс. грн. за 5 дней с завтраком. На территории отеля есть ресторан, сауна и фитнес-центр.

Хочется еще большего тепла и уюта? Не проблема: отправляемся на Новый год на Закарпатье, поближе к горячим источникам и самобытной национальной кухне. Самый известный центр термальных вод – Берегово. Жилье там даже в праздники снять не проблема, адиотажного спроса в нынешнем сезоне нет.

В самом центре Берегово находится отель «Золотой павлин». Его здание построено еще в 1820 году, а интерьеры пропитаны атмосферой XIX-го века. 5 ночей в нем обойдутся всего в 6 тыс. грн., а до ближайших термальных бассейнов от отеля – пять минут ходьбы. Два часа в бассейне стоят около 100 грн. с человека.

Прикоснуться к истории

Мало кто знает, что в Украине почти 5 тысяч замков. Конечно, далеко не все из них сохранились до наших дней. Но многие сооружения все еще в отличном состоянии, и Новый год – чудесный повод, чтобы отправиться в путешествие с привкусом средних веков.

Дворец Шенборнов расположен в Закарпатской области, в селе Карпаты. Сегодня это территория санатория «Карпаты». Замок построил граф Эрвин Фридрих Шенборн-Бухгайм в конце XIX-го века и окружил его огромным садом площадью почти 20 га с озером в центре. Дворец Шенборнов прекрасно сохранился до наших дней, равно как и парк вокруг него, в котором насчитывается свыше 40 видов деревьев. Говорят, что в замке 365 окон, число которых соответствует количеству дней в году.

[ + – ] Дворец Шенборнов

Дворец Шенборнов открыт для посещения с 9 утра до 5 вечера, туристам, в частности, доступны библиотека и каминный зал. Поселиться можно поблизости, в отеле «Троянда Карпат». 5-дневное проживание там обойдется в 8,5 тыс. грн.

Рядом с городком Броды, на Львовщине находится Олеський замок. Это памятник архитектуры XIII-XVIII веков. Сначала замок выполнял функцию оборонного сооружения, а впоследствии стал резиденцией магнатов. Кстати, именно в Олеськом замке родился будущий король Польши Ян III Собеский. В замке открыта экспозиция икон, произведений живописи, скульптур, гобеленов.

А еще прямо на территории замка находится ресторан «Гридница», где после экскурсии и дегустации местных наливок можно побаловать себя праздничным ужином. Ресторан предлагает посетителям тематические программы, которые, помимо традиционного меню, изобилуют средневековыми развлечениями: стрельбой из лука или арбалета, боями на мечах и народными танцами. Вот он, настоящий Новый год в украинском стиле!

[ + – ] Внутри Олеського замка

Если и этого мало, то можно выбрать для встречи Нового года замок Радомысль или замок Любарта. Радомысль – это музейный комплекс в городе Радомышле (Житомирская область), на месте которого была старинная мельница 1902 года. В замке находится единственный в Европе музей украинской домашней иконы. А еще там есть отель с рестораном. Правда, на новогоднюю ночь все номера в отеле распроданы, поэтому селиться придется в соседнем Коростышеве или же арендовать частное жилье в Радомышле. Но еще есть шанс забронировать столик в ресторане «Via Regia – Дорога королей», который побалует ценителей аутентичной украинской кухни.

Замок Любарта находится в Луцке. Первые упоминания о нем датированы 1085 годом. Замок очень неплохо сохранился, в нем открыты музеи книг, картин и колоколов. Местные жители говорят, что в подвалах замка живут души девушек, заблудившихся в подземном лабиринте. Вот уже два года подряд на территории замка устраивают празднование Нового года с развлекательной программой и угощениями. В отеле Rhombus Hotel рядом с замком можно снять номер на двоих. Стоимость пяти ночей в нем – около 5 тыс. грн.

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Не менее запоминающейся станет новогодняя ночь в Каменце-Подольском. Знаменитая крепость, которая находится в этом городе, расположена на полуострове, окруженном каньоном, по нему течет река Смотрич. Каменец-Подольская крепость отреставрирована, и попасть туда можно каждый день с 9 утра до 6 вечера.

Сам Каменец-Подольский отличается разнообразной архитектурой, изобилует музеями, а в его «старой» части — множество аутентичных ресторанов. Так что в городе точно стоит задержаться на несколько дней. К тому же, по кошельку это сильно не ударит: цена пяти ночей на двоих в отеле Reikartz Kamianets-Podilskyi с завтраками – чуть больше 11 тыс. грн.

Водная идиллия

Встретить Новый год у воды, на лоне природы? Запросто! В Днестровском каньоне, вдалеке от городов находятся несколько отелей, которые точно придутся по вкусу ценителям тихого и уединенного отдыха.

В с. Врублевцы Хмельницкой области, прямо на берегу Днестра расположился гостиничный комплекс «Ксения» с собственным причалом. Для гостей открыт ресторан украинской и европейской кухни, а расслабиться можно в турецкой бане. Стоимость пяти ночей в «Ксении» – от 4 до 11 тыс. грн., в зависимости от категории номера.

Комплекс «Услад» находится в с. Сокиряны Черновицкой области. Тоже Днестр, тоже тишина и уединение. Большое достоинство этого места в том, что снять можно не номер, а целый коттедж. Постояльцев досыта накормит ресторан «Казан», где обещают фирменные блюда из продуктов местных фермеров и свежайшей, только что выловленной из Днестра рыбы. Аренда коттеджа в «Усладе» — около 7 тыс. грн. на пять ночей.

[ + – ] Отель Grand Marine

Кстати, а почему бы не отравиться к морю? Да, погода не пляжная, но прогулки по пустынным пляжам под шум волн прекрасны в любое время года. В Одессе, в районе Совиньона можно поселиться в отеле Grand Marine. Это довольно большой комплекс на первой линии с собственным пляжем и зимним садом. Конечно же, есть и ресторан. Но главная фишка Grand Marine – это SPA-центр с крытым бассейном. Так что после веселой новогодней ночи можно устроить себе ленивый день: помечтать в джакузи и расслабиться под умелыми руками массажиста. Пятидневное пребывание в отеле обойдется в 14. тыс. грн. В эту цену включены и завтраки.

Организовать в Украине новогодние приключения и создать собственную новогоднюю сказку – вполне возможно. Главное, не тянуть с выбором, чтобы вовремя забронировать отель, коттедж или квартиру. И, конечно, соблюдать меры безопасности, ведь отдых в период карантина имеет свои нюансы.

Где встретить Новый год в Украине

Отель Расположение Цена проживания на двоих с 30.12 по 4.01* «Альтаир» Паляныця (Буковель) 15,5 тыс. грн. «Оселя Драгобрат» Драгобрат 13,8 тыс. грн.** «Grün Hof» Гуклывый (Пилипец) 5,1 тыс. грн. «Золотой Павлин» Берегово 6 тыс. грн. «Ксения» Врублевцы (Днестровский каньон) 3,8-10,8 тыс. грн. «Услад» Сокиряны (Днестровский каньон) 6,8 тыс. грн. «Hotel DoZari» Коростышев (замок Радомысль) 3,2 тыс. грн. «Rhombus Hotel» Луцк (замок Любарта) 4,7 тыс. грн.** «Колыба» Броды (Олесский замок) 7,5 тыс. грн. «Троянда Карпат» Карпаты (замок Шенборнов) 8,5 тыс. грн.** «Reikartz Kamianets-Podilskyi» Каменец-Подольский 11,2 тыс. грн.** «Grand Marine» Одесса 13,7 тыс. грн.**

* данные по состоянию на 21 декабря

** завтрак включен