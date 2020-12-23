В Киеве из-за снегопада произошло более 150 ДТП, 2 человека пострадали

В Киеве из-за сильного снегопада на дорогах образовались масштабные пробки.

В результате непогоды в Киеве полицейские, по состоянию на 13:00, зафиксировали более 160 ДТП, два человека пострадали.

Об этом сообщил первый заместитель главы патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"На территории Киева — всего 161, из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими или травмированными, в результате чего 2 человека травмированы", — написал Билошицкий.

На территории Украины произошло 587 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 35 травмированы.

Напомним, в Киеве из-за сильного снегопада, на столичных дорогах образовались масштабные пробки. Согласно данным Google Maps, движение в центре города затруднено.

В Киевской горадминистрации сообщили, что по состоянию на 11 часов город очищают от снега 371 единица техники. Также работает 71 бригада по ручной уборке (480 работников). Уже пятую зиму в Киеве работает онлайн-карта Clean City, которая позволяет увидеть, как убирают снег во всех районах города. Данные на карту передаются из навигаторов, которыми оборудована снегоуборочная техника.