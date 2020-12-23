Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и другие предметы старины (фото)

Обнаруженная пограничниками скрипка Stradivarius датирована 1687 годом.

Украинские пограничники совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза за границу предметов старины, среди которых была скрипка Stradivarius, датированная 1687 годом.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Вывезти ценности пытался 53-летний гражданин Болгарии через пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области.

"Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют высокую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, ехавший из Украины на автомобиле KIA", – говорится в сообщении.

Кроме старинной скрипки злоумышленник пытался тайком провезти через границу старинные монеты, одна из которых датирована 1780 годом.

"Кроме скрипки Stradivarius, на которой указан 1687 год изготовления, смотровая группа обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще и нумизматическое сокровище – 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.

Напомним, СБУ не дала вывезти из Украины "Кобзаря", изданного еще при жизни Тараса Шевченко.