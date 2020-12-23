На канале Львовского горсовета выпустили 4 видео с картой Украины без Крыма

Чиновники извинились за инцидент и заявили, что он произошел из-за "технической ошибки".

На одном из официальных каналов Львовского горсовета в YouTube 22 декабря опубликовали четыре образовательных видео для подростков 15-17 лет касательно полномочий мэрии, депутатов и чиновников. В каждом из этих видео на 24-й секунде изображалась карта Украины без оккупированного Россией Крыма. Об этом рассказал на своем канале в Telegram Дмитрий Посыпанко.

Видео были изготовлены общественной организацией "Родители в действии" в рамках сотрудничества со Львовским горсоветом.

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[ + – ] Скриншот видео с картой Украины без Крыма на канале Львовского горсовета Фото: Zaxid.net

Издание Zaxid.net рассказало, что по состоянию на утро 23 декабря видео с канала уже удалили. В комментарии журналистам глава организации "Родители в действии" Юлия Гвоздович сообщила, что видео уже переделывают, поскольку его создатели сперва не обратили внимания на "ошибку".

"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего для детей города, чтобы они были общественно сознательные. Без злых намерений все трое пропустили карту без Крыма. Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика мы его уже заменили. Извиняемся за такую ​​опечатку. Крым — это Украина!", — сказала она.

В отделе партнерства Львовского горсовета заявили, что они сожалеют касательно "прискорбной ошибки с картой Украины".

"Львовский городской совет неоднократно и последовательно демонстрирует свою позицию относительно территориальной целостности и неделимости Украины. Эту техническую ошибку в кратчайшие сроки будет исправлено реализаторами проекта", — ответили в горсовете.

Курс общественного образования для старшеклассников от ОО "Родители в действии" является победителем конкурса социально-культурных проектов от Львовского горсовета. Его проводят в конце каждого года, отбирая интересные для развития города проекты от общественных организаций. Позже на них выделяют часть денег из городского бюджета.

Напомним, 29 апреля 2020 года в аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с Украиной без Крыма. Мининфраструктуры из-за этого начало служебное расследование.

А в Киеве в одном из гипермаркетов продавались школьные дневники, на которых карта Украины изображена без полуострова Крым.