"Да вы ох**ли!": Майкл Щур устроил скандал из-за ФИО на русском языке на сайте МВД

Журналист возмутился, что при оформлении заявки на получение справки о несудимости на сайте украинского силового ведомства необходимо указывать ФИО на русском языке.

Ведущий украинского YouTube-канала "Телебачення Торонто" Роман Винтонив, более известный под псевдонимом Майкл Щур, на своей странице в Facebook возмутился из-за того, что пока "весь мир пытается отгородиться от России", на сайте украинского Министерства внутренних дел при оформлении справки о несудимости его попросили продублировать фамилию, имя и отчество на русском языке. В прикрепленном скриншоте в поле "отчество на русском языке" он написал "да вы бл***ь ох**ли".

"Весь мир пытается отгородиться от России чем только можно. В Украине уже перестают выдавать паспорта с дублированием на русском языке. И тут на сайте Главного Сервисного Центра МВД Украины меня просят продублировать имя, фамилия и отчество на русском языке. На русском!!! Чтобы получить справку", — сообщил Винтонив.

Он отметил, что конкретно в этом случае у него возникли претензии не к Авакову с МВД, поскольку необходимость такого "дублирования" наверняка закреплена в каком-то законе или постановлении.

"Я уверен, что такое дублирование закреплено в каком-то законе, приказе, или постановлении. И никто не делал этого добровольно. У всех есть железная отмазка. Мой вопрос: почему до сих пор это не отменили?" — интересуется Майкл Щур.

Впрочем, журналист поблагодарил за возможность заказать справку о несудимости через интернет, отметив, что "это удобно". Для чего ему такая справка, он пообещал рассказать позже.

Отметим, с 16 января 2021 года все представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. А с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка на экзамене.