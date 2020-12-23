"Cлуге народа" присудили 2 млн грн моральной компенсации за уголовное преследование

Ответчиком по делу выступала прокуратура Киевской области, которую в итоге признали ответственной за нанесение нардепу морального ущерба.

Печерский районный суд города Киева принял решение компенсировать народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько два миллиона гривен морального ущерба, за урон, нанесенный следствием его деловой репутации.

Об этом в среду, 23 декабря сообщило издание "Судовий репортер" со ссылкой на соответствующее решение суда. Вердикт был вынесен судьей Ириной Литвиновой.

"Сам Гунько оценил нанесенный ему моральный ущерб в 10 млн гривен. Но суд удовлетворил иск лишь частично", – передает издание. Отметим, что с 29 марта 2018 года по 20 марта 2019-го Анатолий Гунько находился под следствием и четыре дня содержался под стражей в СИЗО. В итоге дело против него было закрыто за недостаточностью улик.

В сопроводительной документации к решению суда сообщается, что весной 2018 года прокурор и начальник управления Нацполиции Киевской области на брифинге распространили о Гунько негативную информацию, озвучив предположение, что политик причастен к присвоению земельного участка госпредприятия "Радиопередаточный центр" в городе Бровары — площадью более 115 га и стоимостью почти 120 миллионов гривен.

Прокуратура Киевской области в ответ заявила на суде, что оглашением результатов предварительного расследования "не была нарушена суть и содержание презумпции невиновности истца", поскольку такие действия относятся к непосредственным полномочиям органов предварительного расследования, а их осуществление – не может быть основанием для возмещения морального вреда, если не были предоставлены факты такого ущерба.

В частности, ответчик – прокуратура Киевской области – указала на суде, что "истцом не были приведены доказательства в подтверждение его моральных страданий", а также отметила, что "доводы о взыскании именно 10 миллионов гривен не были фактически обоснованы".

"Истец при определении размера причиненного морального вреда безосновательно завысил сумму взыскания по сравнению с размером, установленным в ст. 13 Закона Украины "О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда", – отметили в Прокуратуре.

Кроме того, ведомство напомнило статью указанного закона о том, что размер возмещения должен быть "не более, чем достаточным для разумного удовлетворения потребностей потерпевшего и не должно приводить к его обогащению".

По мнению же самого Гунько, действия прокуратуры снизили уровень доверия избирателей к нему как кандидату в народные депутаты.

В своем иске он указывал, что "пережил сильные душевные страдания, негативные изменения в личной жизни, потерял деловую репутацию". Он также отмечал, что незаконное привлечение к уголовной ответственности и появление ряда публикаций негативного содержания "существенно повлияло на отношение друзей, знакомых и партнеров, подорвало его авторитет и статус добропорядочного человека".

Впрочем, все перечисленное выше не помешало истцу стать нардепом. Напомним, осенью 2020-го, Гунько прошел в Верховную Раду по округу №208 как кандидат от "Слуги народа", где обошел по голосам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.