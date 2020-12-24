Матиос предложил "слугам народа" выдать пенсионерам хотя бы билеты на "95 квартал"

Матиос напомнил зрителям и гостям студии о том, как ФОПы накануне пикетировали выступление "Квартала 95" в Киеве.

В среду вечером, 23 декабря, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в прямом эфире телеканала "ZIK" предложил "Слугам народа" раздавать пенсионерам билеты на концерты "95 квартала", стоимостью восемь тысяч гривен.

Ведущая ток-шоу "19:00" Анастасия Дайнод сообщила, что по данным Госстата на самый скромный новогодний стол в 2020-2021 году одной украинской семье придется потратить 1700 гривен. "Средняя пенсия в Украине – три тысячи гривен, так что мы понимаем, что ни о каком праздничном столе речи не идет, как вообще выжить?" – поинтересовалась Дайнод у гостя программы.

"Не шутя, пошучу. Нужно, чтобы монобольшинство раздавало билеты на "95 квартал" стоимостью по 8 тысяч гривен, как это вчера было на концерте, который охраняла полиция. Следующий концерт будет как раз в день окончания зимнего локдауна. Какая разница, чем помогать нашим пенсионерам, можно и билетом. Поэтому предлагаю это сделать нашей власти", – ответил Матиос.

[ + – ] Видео: YouTube / ZIK

Напомним, что по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (НААН) для семьи из 4 человек новогодний стол обойдется минимум в 1706 гривен.

В то же время, по подсчетам кандидата экономических наук Александра Охрименко, если на столе будут не самые дешевые алкогольные напитки, а также сладости, то "на самом деле люди будут выкладывать за празднование тысяч 5 гривен".

Напомним, вечером во вторник, 22 декабря предприниматели из разных областей страны заблокировали Дворец "Украина" в Киеве, где выступал "Квартал 95". Протестующие включили под зданием песню из "Вечернего квартала" о трудной жизни украинцев, которую пел сам Владимир Зеленский, пока был шоуменом.