Статистика коронавируса в Украине на 24 декабря: за сутки госпитализированы 2 721 человек

За сутки выздоровели 15 775 человек.

За 23 декабря зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 488 детей и 445 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 721 человек;

умерли – 223;

выздоровели – 15 775;

проведено тестирований – 66 358 (в частности методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226).

За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человек, выздоровели – 631 435, умерли – 17 395, проведено ПЦР-тестов – 5 390 952.

Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 105 040 случаев (из них 1 377 за последние сутки);

Винницкая область — 21 490 (231);

Волынская область — 31 917 (427);

Днепропетровская область — 55 174 (549);

Донецкая область — 33 738 (636);

Житомирская область — 37 468 (493);

Закарпатская область — 27 543 (152);

Запорожская область — 50 115 (774);

Ивано-Франковская область — 42 482 (182);

Киевская область — 55 497 (666);

Кировоградская область — 8 090 (141);

Луганская область — 9 443 (262);

Львовская область — 58 372 (466);

Николаевская область — 28 351 (381);

Одесская область — 66 971 (676);

Полтавская область — 33 509 (564);

Ровенская область — 39 634 (383);

Сумская область — 38 923 (422);

Тернопольская область — 32 972 (234);

Харьковская область — 66 788 (545);

Херсонская область — 16 408 (246);

Хмельницкая область — 37 600 (458);

Черкасская область — 36 418 (480);

Черновицкая область — 38 914 (193);

Черниговская область — 28 275 (552).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 22 декабря в Украине проведено 40 303 ПЦР-теста, 31,6% из них оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 4 169 образцов.