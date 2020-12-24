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Статистика коронавируса в Украине на 24 декабря: за сутки госпитализированы 2 721 человек

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люди в масках на улице
Фото: "РБК-Украина"

За сутки выздоровели 15 775 человек.

За 23 декабря зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 488 детей и 445 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 721 человек;
  • умерли – 223;
  • выздоровели – 15 775;
  • проведено тестирований – 66 358 (в частности методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226).

За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человек, выздоровели – 631 435, умерли – 17 395, проведено ПЦР-тестов – 5 390 952.

Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 105 040 случаев (из них 1 377 за последние сутки);
  • Винницкая область — 21 490 (231);
  • Волынская область — 31 917 (427);
  • Днепропетровская область — 55 174 (549);
  • Донецкая область — 33 738 (636);
  • Житомирская область — 37 468 (493);
  • Закарпатская область — 27 543 (152);
  • Запорожская область — 50 115 (774);
  • Ивано-Франковская область — 42 482 (182);
  • Киевская область — 55 497 (666);
  • Кировоградская область — 8 090 (141);
  • Луганская область — 9 443 (262);
  • Львовская область — 58 372 (466);
  • Николаевская область — 28 351 (381);
  • Одесская область — 66 971 (676);
  • Полтавская область — 33 509 (564);
  • Ровенская область — 39 634 (383);
  • Сумская область — 38 923 (422);
  • Тернопольская область — 32 972 (234);
  • Харьковская область — 66 788 (545);
  • Херсонская область — 16 408 (246);
  • Хмельницкая область — 37 600 (458);
  • Черкасская область — 36 418 (480);
  • Черновицкая область — 38 914 (193);
  • Черниговская область — 28 275 (552).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

коронавирус в Украине, статистика

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 22 декабря в Украине проведено 40 303 ПЦР-теста, 31,6% из них оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 4 169 образцов.