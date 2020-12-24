Статистика коронавируса в Украине на 24 декабря: за сутки госпитализированы 2 721 человек
За сутки выздоровели 15 775 человек.
За 23 декабря зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 488 детей и 445 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 721 человек;
- умерли – 223;
- выздоровели – 15 775;
- проведено тестирований – 66 358 (в частности методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226).
За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человек, выздоровели – 631 435, умерли – 17 395, проведено ПЦР-тестов – 5 390 952.
Больше всего новых случаев обнаружено в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 105 040 случаев (из них 1 377 за последние сутки);
- Винницкая область — 21 490 (231);
- Волынская область — 31 917 (427);
- Днепропетровская область — 55 174 (549);
- Донецкая область — 33 738 (636);
- Житомирская область — 37 468 (493);
- Закарпатская область — 27 543 (152);
- Запорожская область — 50 115 (774);
- Ивано-Франковская область — 42 482 (182);
- Киевская область — 55 497 (666);
- Кировоградская область — 8 090 (141);
- Луганская область — 9 443 (262);
- Львовская область — 58 372 (466);
- Николаевская область — 28 351 (381);
- Одесская область — 66 971 (676);
- Полтавская область — 33 509 (564);
- Ровенская область — 39 634 (383);
- Сумская область — 38 923 (422);
- Тернопольская область — 32 972 (234);
- Харьковская область — 66 788 (545);
- Херсонская область — 16 408 (246);
- Хмельницкая область — 37 600 (458);
- Черкасская область — 36 418 (480);
- Черновицкая область — 38 914 (193);
- Черниговская область — 28 275 (552).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 22 декабря в Украине проведено 40 303 ПЦР-теста, 31,6% из них оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 4 169 образцов.