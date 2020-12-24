На родине Зеленского общественный транспорт станет бесплатным

Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца".

В Кривом Роге с 1 мая 2021 года проезд в общественном транспорте станет бесплатным для жителей города. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в бюджете запланировали средства на обеспечение бесплатного проезда в муниципальном пассажирском транспорте для всех криворожан.

Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца". Еще предстоит разработать специальное программное обеспечение.

Уже с 1 января проезд в Кривом Роге проезд станет бесплатным для педагогов, медиков, соцработников — работников учреждений коммунальной собственности.

Городской бюджет Кривого Рога на 2021, который принял горсовет, составляет 7,6 млрд грн, более 80% планируют потратить на социальную сферу. Сколько именно средств пойдет на программу по бесплатному проезду — не сообщается.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина до 2030 года намерена полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую для этого инфраструктуру.