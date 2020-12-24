Заболеваемость ОРВИ в Украине стала меньше эпидемического порога

По результатам ПЦР-тестирования вирусы гриппа пока не обнаруживаются.

За неделю с 14 по 20 декабря ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 000 населения, что на 6,3% меньше эпидемического порога. Такие данные приводит Минздрав.

На предыдущей неделе заболели 183 375 человек.

[ + – ] Динамика интенсивного показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ

В стране зафиксировано "спорадическое географическое распространение гриппа". При этом по результатам лабораторного исследования методом ПЦР не получено положительных результатов на вирус гриппа. Однако при одновременном тестировании на вирус гриппа и коронавирус SARS-CoV-2, обнаружены вирусы гриппа типа В и А(Н1)pdm09 – по одному случаю.

За неделю против гриппа вакцинировано 14 464 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 165 667 человек.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по итогу минувшей недели был на 9,8% больше в годовом измерении.

С 8 сентября по 20 декабря 2020 ОРВИ переболело 5,4% населения страны. Были госпитализированы 30 460 человек, из них 39,2% – дети до 17 лет.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Украине заболели 1 001 132 человек, выздоровели – 631 435, умерли – 17 395, проведено ПЦР-тестов – 5 390 952.