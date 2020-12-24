Куда полететь за границу на Новый год 2021?

Список популярных стран для новогодних каникул с требованиями для въезда гражданам Украины.

У тех, кто хочет отправиться в новогоднее путешествие, выбор в этом году небогатый. В связи со второй волной пандемии коронавируса и появлением новых штаммов, большинство стран мира закрыли свои границы для туристов. Поскольку эпидемическая ситуация постоянно меняется, то вместе с ней меняются и правила въезда в ту или иную страну. К примеру, Великобритания не требует от туристов справку о ПЦР-тесте, однако все въезжающие должны пройти 10-дневный карантин. Это правило может измениться, поскольку на острове обнаружили новый штамм коронавируса, и многие европейские страны закрыли с ним воздушное сообщение. Украина пока не отменяет рейсы, но это может измениться в любой момент. Как сообщил Владислав Криклий, министр инфраструктуры, Кабмин наблюдает за развитием событий в Великобритании и при необходимости закроет сообщение. Также из-за постоянно меняющейся ситуации отечественное Министерство иностранных дел запустило интерактивную карту для помощи украинским путешественникам, где можно узнать правила выезда в ту или иную страну.

Куда поехать на новогодние каникулы 2020/2021

Одним из наиболее популярных направлений в этом зимнем сезоне станет Турция, поскольку страна не ограничивает въезд иностранцев и не требует предварительно делать ПЦР-тест. В этом уверен Владимир Царук, заместитель главы Комитета по вопросам туризма Торгово-промышленной палаты. Открытыми остаются и экзотические теплые страны, однако перед тем, как покупать билеты, нужно уточнить их эпидемическую ситуацию. Например, Доминиканская республика открыта для туристов, однако по информации МИДа там учреждено чрезвычайное эпидемическое положение и комендантский час, а авиасообщение практически отсутствует.

Какие страны открыты для украинцев на Новый год 2021

Доминиканская Республика

Куба

Казахстан

Северная Македония

Танзания

Турция

Правила въезда в страны во время карантина

В большинстве стран, которые требуют результат ПЦР-теста на коронавирус, необходимо предоставить справку, сделанную не позднее, чем за 72 часа до въезда. Однако эти правила могут варьироваться. К примеру, чтобы полететь в Дубай, тест можно делать за 96 часов, однако от туристов по прилету требуют сделать второй тест, и если он положительный, то отправляют на 14-дневный карантин. А по прибытию в ЮАР требуют справку о тесте, сделанную за 48 часов. Помимо результатов тестов некоторые страны требуют дополнительные документы. Например, чтобы въехать на Мальдивы, нужно за сутки до прилета заполнить электронную «Декларацию о состоянии здоровья туриста», а в Бразилии по приезду подписать «Декларацию о согласии на превентивные противоэпидемические меры» о том, что человек будет соблюдать карантинные правила страны. Чтобы знать текущие правила в той или иной стране, обращайтесь в их дипломатические представительства или в украинский МИД.

Страны, где нужен ПЦР-тест для въезда

Болгария

Бразилия

Египет

Гонконг

Ирландия

Мальдивы

ОАЭ

США

ЮАР

Въезда нет

Большинство стран запретило въезд туристов. Как отмечают власти Португалии, «туристические поездки или поездки в гости «по безвизу» не считаются неотложными и не входят в список разрешенных». В то же время многие страны разрешили въезд в порядке исключения лишь некоторым категориям граждан. Это лица, имеющие разрешение на проживание в стране, родственники граждан страны либо те, кто совершает неотложные поездки с профессиональными целями (к примеру, дипломаты, члены экипажей самолетов либо те, кто занимается грузоперевозками, экипажи водных суден). В каждой стране – свой список категорий-исключений, куда добавляют, к примеру, студентов либо людей с долгосрочными рабочими визами.

Страны, запретившие въезд туристов в связи с пандемией

Австралия

Австрия

Аргентина

Вьетнам

Германия

Израиль

Индия

Испания

Италия

Канада

Китай

Литва

Марокко

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Таиланд

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Как получить справку о ПЦР-тесте для выезда за границу

Сертификаты о прохождении теста для выезда должны быть на английском языке с указанием его вида (PCR) и негативного результата (Negative), а также имени и фамилии человека так, как в его заграничном паспорте. Кроме того, необходимо указать точную дату и время теста, с печатью лаборатории и подписью врача либо QR-кодом, где есть ссылка на результат теста на сайте лаборатории. Лаборатория должна быть официальной, зарегистрированной в Украине.

Перечень сертифицированных лабораторий можно узнать на сайте Центра общественного здоровья. При нынешней эпидемической ситуации шанс быстро получить справку о COVID-19 имеют те, кто самостоятельно обращается в частные лаборатории, поскольку коммунальные занимаются тестами по направлению семейный врачей, а результата нужно ждать неделю и больше. Стоимость ПЦР-теста в частных лабораториях варьируется от 700 до 2,3 тыс. грн.