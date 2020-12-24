Генштаб озвучил потери на Донбассе в 2020 году

С начала года в боевых действиях погибли 49 военнослужащих, четверо из них — во время перемирия.

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих, четверо из них – во время перемирия. Об этом сообщили Генштабе Вооруженных сил Украины украинской службе ВВС.

В Генштабе отметили существенное снижение боевых потерь после начала "полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля.

"С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", – проинформировали в Генштабе.

По состоянию на сегодня, получили боевые ранения 335 бойцов. Из них за время перемирия – 18.

Наиболее горячими участками фронта, отмечают в Генштабе, остаются позиции на юге (Мариупольское направление), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

В Генштабе также сообщили о небоевых потерях за этот год (смерти болезней, несчастных случаев, самоубийств и по другим причинам). Это – 70 военнослужащих.

Согласно данным Генштаба за 2019 год, в прошлом году Украина понесла вдвое большие боевые потери — погибли 97 военных. Также тогда с начала года было было ранено 499 военнослужащих, еще 78 бойцов получили другие повреждения.

Напомним, военный эксперт Александр Сурков заявил, что Генштаб ВСУ и штаб ООС скрывают данные о боевых потерях в зоне ООС.