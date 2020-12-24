Туроператоры начали по-другому указывать цены на туры после расследования АМКУ

Таким образом клиентов хотят защитить от "сюрпризов" во время покупки туров

10 крупнейших туроператоров Украины начали указывать на своих сайтах цены на отдых в гривне, написал на своей странице в Facebook руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

Таким образом, компании выполнили рекомендации Антимонопольного комитета Украины, полученные после проведенного расследования по "собственному курсу валют", который не соответствовал ни одному официальному курсу ни в НБУ, ни на межбанке.

"Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цен в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее. Замечательно то, что мы не дошли до штрафов и судов, согласовав лучшие условия для конкуренции в диалоге", – подчеркнул Хмельницкий.

2 декабря он сообщил о том, что туроператорам дали 10 дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах и информировать потребителей способом, не вводящим в заблуждение.

Фото: Facebook/Khmelnitskyy Aleksey

Тех, кто не захочет придерживаться рекомендаций, будут штрафовать.

Напомним, Кабинет Министров обязал туристических операторов за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте.

Из-за пандемии коронавируса международный туризм за 10 месяцев 2020 года потерял свыше 900 млрд. долларов и вернулся к уровню 1990 года.