Из-за праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом, – Минздрав

По словам главы Минздрава, во время праздников наблюдается большое скопление людей, что проводит к росту заболеваемости.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

По его словам, к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

"Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил — все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом", — сообщил Степанов.

Напомним, что с 8 по 24 января Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун. Решение о введении жесткого карантина принято на заседании Кабмина 9 декабря. Усиленные карантинные ограничения назвали "зимними каникулами ради безопасности".

Кабинет министров разрешил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до 7:00 утра.