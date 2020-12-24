"Оторваться от России": в Черновцах греко-католики решили праздновать Рождество 25 декабря

В то же время греко-католики пока не будут отказываться и от рождественской службы 7 января: "Люди должны привыкать постепенно".

Один из приходов Украинской греко-католической церкви на Буковине решил отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

Отмечается, что с таким предложением выступили прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах.

По словам его настоятеля Василия Гасинца, инициатива отмечать праздник по григорианскому календарю поступала от людей еще в прошлом году.

"Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан. Как по мне, 25-го декабря – это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим Папой и оторваться от России", – пояснил он.

В то же время от рождественской службы 7 января приход пока не отказывается.

"Люди должны привыкать постепенно. К тому же, людям постарше изменение даты Рождества дается не так просто, как людям моложе. Но, начиная с этого года, акцент будем делать на 25 декабря", – добавил священник.

Отметим, ранее предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что в Украине на праздники не будут закрываться храмы из-за коронавируса, но церкви должны придерживаться карантинных ограничений.