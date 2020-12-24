Переноса сроков январского локдауна не будет, – Степанов

По словам главы Минздрава, в конце января начинается рост больных гриппом.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил, что переноса запланированного на 8-24 января жесткого карантина не будет, даже если значительно сократится заболеваемость.

"Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных Covid-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", – сказал Степанов.

Он также отметил, что в конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения.

Комментируя решение Кабмина продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь, Степанов высказал мнение, что даже запрет их работы после часу ночи вряд ли заставил бы людей разойтись.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются… Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", – сказал Степанов.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Кабинет министров, в то же время, разрешил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до 7:00 утра.