В ОП запланировали построить самую длинную трассу в Украине ко Дню Независимости

Будущая трасса будет носить название М-30, ее протяженность составит 1 400 км.

В рамках программы "Большое строительство" в Офисе президента (ОП) планируют построить самую длинную трассу в стране, протяженностью 1 400 км, ко Дню Независимости в 2021 году.

Об этом сообщается на станице ОП в Facebook.

Будущая трасса будет носить название М-30.

Планируется, что трасса будет начинаться в городе Стрый во Львовской области, а заканчиваться в поселке Изварино Луганской области, который сейчас оккупирован. Она соединит Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Умань, Кропивницкий, Днепр и будет заканчиваться в городе Покровск, последнем неокуппированном населенном пункте маршрута.

Далее, по плану, дорога должна пройти через Донецк и Луганск , и в конечном итоге дойти до Изварино.

Без учета оккупированных территорий протяженность трассы составит 1 100 километров.

Напомним, согласно результатам соцопроса от группы "Рейтинг", проведенного с 12 по 14 декабря, 43% украинцев назвали "строительство дорог" одним из основных достижений 2020 года.