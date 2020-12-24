В Луцке из морга сделают отель и ресторан
Для ремонта здания нужно потратить не менее 25 млн гривен.
В Луцке выставили на торги здание, в котором раньше был морг. На реставрацию этого памятника архитектуры новому владельцу придется потратить не менее 25 миллионов гривен. Об этом пишет "Страна.ua".
В бюджете Луцка на восстановление объекта, который находится в аварийном состоянии, нет денег, поэтому его решили продать.
"Мы отдадим помещения за одну гривну в месяц на 20 лет, владелец осуществит реставрационные работы", – сказал городской председатель Игорь Полищук.
Кроме морга, раньше здесь располагались бюро судебно-медицинской экспертизы, центр национально-патриотического воспитания и инспекция по контролю качества лекарственных средств.
Сообщается, что центр национально-патриотического воспитания собираются перенести на другую улицу, а судьба похоронного бюро, которое также расположено в здании, пока неизвестна.
По словам Полищука, теперь аварийное здание на Кафедральной улице переделают под отель, ресторан или другие заведения.
Отметим, ранее в Британии решили переоборудовать аэропорт под морг.