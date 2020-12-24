За последние пять лет в Украине погибли 39 полицейских, – глава Нацполиции

За 10 месяцев 2020 года 919 полицейских получили телесные повреждения.

С 2015 года при выполнении служебных обязанностей в Украине погибли 39 полицейских. Об этом сказал глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Цензор.нет.

"Начиная с конца 2015 года, когда начала работу Национальная полиция, при выполнении служебных обязанностей у нас погибло уже 39 человек. Вы наверняка знаете резонансный случай, который произошел в Днепре, когда двое наших сотрудников были расстреляны просто в упор. О таких случаях меня сразу информируют. Эти расследования на моем личном контроле и начальников областных управлений", – сказал Клименко.

Он добавил, что только в 2019 году было ранено 1 384 полицейских. Сюда входят огнестрельные, ножевые и другие ранения, а также разного рода телесные повреждения.

"За 10 месяцев 2020 года 919 полицейских получили телесные повреждения. Это часто происходит. Самый простой пример – карантин, когда мы закрываем в час ночи, согласно постановлению Кабмина, какие-то увеселительные заведения. Люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, часто не очень адекватно реагируют", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции также отметил, что представители его ведомства мало рассказывают об опасностях с которыми сталкиваются, и граждане часто недооценивают работу полицейских.

Напомним, с начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих, четверо из них – во время перемирия.