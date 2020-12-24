Экс-регионал Царев хочет выкупить "Аленку" у россиян и дать ей новую жизнь в Крыму

Экс-нардеп – не первый, кто мечтает стать владельцем нашумевшего объекта

Бывший член "Партии регионов" Олег Царев выразил готовность выкупить памятник "Аленка" в российском Нововоронеже, чтобы затем установить его на территории санатория им. Кирова в Ялте. Скриншотом сообщения, опубликованного пресс-центром беглого регионала, поделился журналист Денис Казанский.

Царев, который является сейчас руководителем санатория, заявил в интервью журналистам, что он против сноса любых памятников.

"Нестандартный, непохожий на другие памятник мог бы стать в Нововоронеже центром притяжения для туристов, местной оригинальной достопримечательностью. Мы со своей стороны готовы забрать скульптуру в наш санаторий и дать новую жизнь Алёнке", – подчеркнул он.

По информации "Крым. Реалии", после того, как в Украине Царева лишили депутатского мандата и хотели привлечь к уголовной ответственности за призывы к изменению территориальной целостности Украины, конституционному перевороту и действия, направленные на изменение границ территории Украины, он уехал с семьей в оккупированный Крым. Там фирмы Царевых получили в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории, включая "Днепр" и "ХИИтовец". Инвесторы взяли на себя обязательства реконструировать и развивать эти здравницы.

Что касается памятника, который заинтересовал бывшего "спикера Новороссии", то он был открыт 18 декабря в городском парке Нововоронежа к 250-летию села Новая Аленовка, основательницей которого и считается Аленка. Сам город как раз находится на месте этого поселения.

Внешний вид объекта вызвал очень неоднозначную реакцию, и уже через несколько дней памятник был демонтирован.

Одним из тех, кто хотел его купить, стал основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин.