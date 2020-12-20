В соцсетях "Аленку" назвали гибридом Терешковой и Мэнсона.

В российском городке Нововоронеже, Воронежской области открыли памятник Аленке. Согласно легенде – она основательница села Новая Аленовка, которое было ранее на месте города. Об этом сообщает местное издание "Мое Online".

Памятник установили к 250-летию Новой Аленовки. Двухметровый арт-объект сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. По словам местных жителей, фигура Аленушки внушает ужас.

"Наконец открыт памятник Аленке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение", – сказала одна из местных жителей. "Аленушка постапокалипсиса!" — шутят жители города.

Администрация города пояснила, почему памятник появился в городе.

"По легенде, девушка искала новое место для поселения. Она выбрала его возле ручья. Однажды, когда Аленка гуляла возле водоема, она встретила злодея Кудеяра, который убил ее. За добро девушки земляки назвали село и ручей в ее честь. В 50-х годах XX века из-за строительства атомной станции на этом месте был основан поселок Нововоронежский, который уже в 2000-х получил статус города Нововоронеж", – говорят в администрации.

Из-за реакции местных жителей власти решили демонтировать памятник.

"Вот такая Аленушка пугает местных жителей своим устрашающим видом. По преданию, красавица основала поселение в Нововоронеже. Но судя по виду, она создана его разрушить… Власти уже пообещали скульптуру демонтировать", – сообщает Lenta.ru.

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По социальным сетям разлетелись фотожабы памятника "русской красавице".

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В соцсетях пишут, что образ Аленки похож на Валентину Терешкову и Мэрлина Мэнсона.

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Кроме того, пользователи соцсетей сравнили памятник Аленке с памятником в честь бойцов и офицеров личного состава, которые выполняют задачи в зоне проведение ООС, на котором увидели портрет президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним, на территории штаба Командования Сухопутных войск 12 декабря, в День Сухопутных войск ВСУ, открыли памятник в честь бойцов и офицеров личного состава, которые выполняют задачи в зоне проведение ООС.

Пользователи социальных сетей, увидев фотографию установленного памятника, предположили, что один из военных, чей портрет выгравирован на гранитной плите, это не кто иной, как глава государства. Рядом с предполагаемым Владимиром Зеленским украинцы "увидели" портрет действующего командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского.