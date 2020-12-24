"Держим дистанцию и празднуем" – Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Президент пожелал всем гражданам "веселых, теплых, и вкусных" празднований.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех христиан западного обряда с наступающим Рождеством. Видеоролик с поздравлением Зеленского появился на странице Офиса президента вечером 24 декабря.

"Дорогие соотечественники! Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова", – обратился президент к согражданам, отметив, что поздравляет "всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе".

[ + – ] Источник: Рresident.gov.ua

"Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь – когда завершается год, полный тяжелых испытаний. Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", – отметил гарант украинской Конституции.

Лидер государства добавил: "Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, а на украинскую землю – тысячелетний мир и процветание. Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его!"

Отметим, что по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (НААН) новогодний стол для семьи из 4 человек обойдется в 2020-2021 году минимум в 1706 гривен.