В ВОЗ просят Степанова не тратить деньги на экспериментальные лекарства от коронавируса

Эффективность ни одного из препаратов в лечении коронавируса не доказана.

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на выделение Кабинетом министров Украины 125 млн. гривен на закупку экспериментальных лекарств "Тоцилизумаб" и "Иммуноглобулин человека нормальный" для лечения коронавируса, передает LB.ua.

Редакция обнародовала письмо главы регионального Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге, адресованное министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, в котором тот выразил глубокую обеспокоенность по поводу решения украинского правительства потратить такие большие средства на покупку препаратов с низким доказанным влиянием либо же полным его отсутствием на снижение смертности пациентов со средне-тяжелым протеканием болезни.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", – написал Клюге.

В ВОЗ считают, что эти деньги следует направить на обеспечение пациентов кислородом, приобретение для реанимаций нужного оборудования, закупку средства индивидуальной защиты и пульсоксиметров для бригад скорых, чтобы врачи могли быстрее выявлять степень тяжести больного и оперативно госпитализировать людей, состояние которых ухудшается.

Автор письма напомнил, что ВОЗ внимательно следит за данными исследований по коронавирусу в мире и обновляет технические указания по лечению.

Деньги на закупку выше упомянутых препаратов, которые используются в украинском протоколе лечения коронавируса, правительство решило выделить по итогам заседания 25 ноября 2020 года.

Первая позиция – "Тоцилизумаб" – это иммунодепрессант. Он выпускается под разными торговыми марками. Так, в Киеве препарат "Актемра" сейчас стоит около 4,5 тыс. грн. Показаниями к применению препарата, по украинским протоколам, являются интерстициальная пневмония с острой дыхательной недостаточностью и потребность в вентиляции легких. Впервые для лечения коронавируса его рекомендовали в больницах США. Однако 29 июля компания Roche заявила, что ее рандомизированное двойное слепое исследование препарата при лечении пневмонии у пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.

Второе лекарство – "Иммуноглобулин человека нормальный" – высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, выделенный из плазмы крови доноров. Он содержит Ig класса G, являющиеся антителами к различным возбудителям инфекций, в том числе и к коронавирусу. Цена в Киеве сейчас – около 2 тыс. грн. В протоколе лечения он назначается при мультисистемном воспалительном синдроме и детей и подростков.

В Украине по состоянию на 24 декабря зафиксировано 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человек, выздоровели – 631 435, умерли 17 395 граждан.