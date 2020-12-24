Микроволновка, газонокосилка и самокат: что пассажиры забывали в киевском метро в 2020 году

По словам представительницы метрополитена, за потерянными вещами возвращается лишь треть владельцев.

Наталья Макогон, работающая заместителем директора КП "Киевский метрополитен", на своей странице в Facebook рассказала что теряли пассажиры метро в 2020 году. Так, по ее словам, из бытовых вещей сотрудники метрополитена обнаружили газонокосилку, микроволновку, гладильную доску и надувной матрас.

Из ценных вещей пассажиры забывали в метро электронный фитнес-браслет, электронную книжку и ноутбук.

А в "ТОП-5 потерь" в 2020 году Макогон вынесла следующее:

самокат;

платье;

чемоданы;

детские рюкзаки;

телефоны.

Всего в течение 2020 года в бюро находок киевского метрополитена попало более 180 разных вещей.

"По статистике, на количество потерянных вещей влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращаются по потерянным треть владельцев", — написала Макогон.

Она отметила, что бюро находок киевского метро работает на станции "Нивки" по такому графику: пн-чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45, сб-вс — выходные. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок: (044) 238-43-13.

Бюро принимает только вещи. За их хранение предусмотрена плата. Документы, которые сотрудники метрополитена находят на станциях и в вагонах, передают полиции.

Напомним, в марте российское СМИ "закрыло на карантин" несуществующее метро во Львове.