Российское СМИ "закрыло на карантин" несуществующее метро во Львове

Новость о закрытии львовского метро "Ведомости" опубликовали вчера, но до сих пор так и не исправили

Российское издание "Ведомости" пишет, что в связи с коронавирусом во Львове закроют метро. Правда, дело в том, что во Львове нет метро.

Новость опубликована еще вчера, 16 марта, но ее до сих пор так и не исправили, хотя пользователи в комментариях под новостью указывали на ошибку.

Метро по Украине не будет работать с завтрашнего дня. При этом, метрополитен есть в Киеве, Харькове и Днепре.

Разговоры о строительстве метро во Львове ведутся еще со времен СССР: после неудачной попытки в середине 80-х провести линию подземного трамвая, в результате чего повредили исторические здания, эту идею отложили до лучших времен.

С тех пор метро во Львове стало известным интернет-мемом. Ему даже посвящен сайт – metro.lviv.ua.

Как ранее сообщал Фокус:

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей.

В ответ на это президент Владимир Зеленский пригрозил ему уголовным делом и тот изменил свое решение. Метро в Харькове закроют 17 марта в 20:00.