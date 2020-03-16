Зеленский пригрозил Кернесу уголовным делом за отказ закрыть метро

Также президент заявил, что на плечи Кернеса также ляжет ответственность за каждого больного человека в Харькове

За отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.

Об этом в эфире ICTV заявил президент Владимир Зеленский.

"Если он будет нарушать закон – а он начинает это делать – то его лично ждет уголовная ответственность", – заверил глава Украины.

Также Зеленский заявил, что на плечи Кернеса также ляжет ответственность за каждого больного человека в Харькове.

"И каждый летальный случай – хотя я верю, что их та мне будет – это будет полностью его ответственность", – добавил он.

Ранее президент сообщил, что предложит Кабмину 18 марта в 12:00 закрыть метро по всей Украине.

В ответ на это Кернес заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей.

Также он напомнил, что метро пользуются все категории льготников.

"Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.