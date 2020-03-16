Кернес: В Харькове – ни одного случая коронавируса. Закрывать метро не собираюсь

2020-03-16 21:06:00

260 0

Мэр Харькова считает предложение президента Зеленского закрыть метро необоснованным для города. "Люди должны же как-то ездить на работу и передвигаться", – говорит он

Мэр Харькова Геннадий Кернес не намерен закрывать метро в городе.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что предложит Кабмину 18 марта в 12:00 закрыть метро по всей Украине.

В ответ на это Кернес заявил, мол он "против закрытия метро" и не собирается выполнять распоряжение властей.

Также он напомнил, что метро пользуются все категории льготников.

"Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 
Loading...